В Березовском снова горит мусорный полигон (ФОТО)

В Западной промзоне города Березовского горит мусорный полигон.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов поступило в 13:38. По оперативной информации, площадь возгорания составляет 600 кв.м. В тушении огня задействованы 12 человек личного состава, 4 единицы спецтехники.

Тушение огня осложняется ветренной погодой и удаленностью водоисточников. К очагу пожара на место также направлены пожарная насосная станция и рукавный автомобиль.

Напомним, этот полигон уже горел 14 мая 2021 года. Тогда площадь пожара тоже составила 600 кв. м, его тушили больше шести часов.

Березовский, Елена Владимирова

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