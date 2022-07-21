Результаты проб воздуха у горящей свалки будут готовы к завтрашнему дню

В Березовском у горящего полигона «Урал-сот» начали отбирать пробы воздуха, чтобы зафиксировать, есть ли в нем превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Отбор проб и анализ ведет управление Роспотребнадзора по региону. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, результаты, скорее всего, будут готовы сегодня поздно вечером или завтра рано утром.

Напомним, полигон загорелся второй раз за год, это несанкционированная свалка, которая не была включена в госреестр мест, куда можно законно свозить твердые бытовые отходы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»