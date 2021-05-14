В Екатеринбурге загорелась крыша многоквартирника

В Екатеринбурге горит крыша дома на Шейнкмана, 19. Это жилая восьмиэтажка. Здание является памятником архитектуры. По словам очевидцев, огонь очень быстро распространяется.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что специалисты уже работают на месте. Пожар тушат с помощью 8 машин, работает 21 человек. Информации о пострадавших не поступало, жильцов эвакуируют. Пока неясно, что стало причиной возгорания.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.21

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