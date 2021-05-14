В прокуратуре назвали две возможные причины пожара на Шейнкмана

Пожар в восьмиэтажной сталинке на улице Шейнкмана мог начаться с чердака и затем распространиться в одну из квартир на верхнем этаже здания. Другая версия – неосторожное обращение с огнем в квартире, которая в настоящее время горит. Точная причина и очаг возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. Об этом только что сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Сотрудники МЧС эвакуировали всех жильцов дома, в том числе двух инвалидов, которые не могли передвигаться сами. Люди сейчас находятся на улице. Огонь распространился практически по всей крыше, горит квартира. По словам очевидцев, пожарные уже смогли погасить открытое пламя, но затем огонь разгорелся вновь, сейчас снова огня не видно, валит густой дым. Добавим, пожарным на месте работать очень тяжело, в Екатеринбурге сегодня плюс 30 градусов.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.21

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