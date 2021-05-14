Крупный пожар в памятнике архитектуры локализован (ФОТО)

В 15:24 пожар на ул. Шейнкмана, 19, в Екатеринбурге был локализован, его площадь составила 500 кв. м. Сейчас пожарные ликвидируют открытое горение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, тушение осложняется плотной задымленностью, на месте пожара работают 6 звеньев газодымозащитников. Для подачи воды на кровлю здания задействованы два коленчатых подъемника и три автолестницы. На месте пожара продолжает функционировать штаб пожаротушения. Также на месте работают психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Для ликвидации пожара привлечены от РСЧС 75 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России – 61 человек и 17 единиц техники.

Как сообщал «Новый День», жители дома эвакуированы, информации о пострадавших нет. По версии прокуратуры, пожар в восьмиэтажной сталинке мог начаться с чердака и затем распространиться в одну из квартир на верхнем этаже здания. Другая версия – неосторожное обращение с огнем в квартире, которая в настоящее время горит.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.05.21

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