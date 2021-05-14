Из горящего дома в Екатеринбурге спасены два инвалида. Подтягиваются дополнительные силы (ФОТО)

К горящему дому по адресу ул. Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге стягиваются дополнительные силы и средства пожарной охраны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составляет 500 кв.м. Горят чердачные перекрытия и кровля 8-этажного жилого дома.

При помощи масок и дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены четыре человека, из них два инвалида, не способных передвигаться самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало. Для тушения пожара задействована высотная техника. На месте развернут штаб пожаротушения. Сейчас в тушении задействованы 15 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.

Как уже писал «Новый День», здание является памятником архитектуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.05.21

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