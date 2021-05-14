На «Ночи музеев» в Екатеринбурге ждут около 100 тысяч человек

Завтра в Екатеринбурге в 15-й раз пройдет фестиваль «Ночь музеев». Свои двери для посетителей откроют 150 музейных площадок и выставочных пространств. В том числе, горожане впервые смогут побывать в культурном центре «Эрмитаж Урал» на улице Вайнера, 11. Там будет размещаться инфоцентр, где можно взять программки, купить сувениры и оценить экспозицию, посвященную городским фестивалям Екатеринбурга. Кстати, «Ночь музеев» тоже вошла в эту выставку.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник управления культуры Илья Марков, до пандемии коронавируса «Ночь музеев» собирала около 100 тысяч человек. Год назад акция проходила в режиме онлайн, что позволило перезагрузить деятельность музеев. Сейчас фестиваль возвращается в прежний формат, но из-за эпидемиологической ситуации посетителей ожидается немного меньше. «Очень прошу участников акции соблюдать санитарные меры, а посетителей адекватно реагировать на какие-то ограничения, которых не избежать. И конечно, нужно иметь при себе средства индивидуальной защиты», – отметил Марков.

В этом году в «Ночи музеев» впервые примет участие музей областной клинической больницы №1, чтобы отметить вклад медиков в борьбе с Covid-19. Вход на площадку бесплатный, экспозиция будет работать в основном для детей. Сотрудники музея расскажут, какой была медицина в XIX веке, и предложат маленьким посетителям примерить на себя роль врачей, рассказала заведующая музеем СОКБ Юлия Уколова. Кроме того, к акции присоединился Сбербанк, который проведет экскурсии по своему историческому зданию на Малышева, 31в. Музей истории Екатеринбурга представит пешеходную экскурсию «Екатеринбург немецкий» в центре города, этот маршрут был составлен только в прошлом году по заказу генконсульства Германии. Кроме того, горожане могут воспользоваться классическими маршрутами от музея, используя аудиогиды, скачать которые можно на сайте или в мобильном приложении «Ночи музеев».

«Акция «Ночь музеев» – это одновременно и праздник, и стресс для сотрудников музея и экспонатов. Но внимание горожан для нас очень важно, поэтому мы берем на себя эту ответственность. Экспозиция центра «Эрмитаж Урал» откроется только в июле, но уже сейчас все желающие могут посмотреть, как преобразилось наше выставочное пространство. А в нашем музее на Воеводина сейчас работает выставка картин и гравюр знаменитого путешественника Федора Конюхова, который, к слову, с 1983 года числится в Союзе художников России», – рассказал директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин.

Илья Марков напомнил, что 50 площадок «Ночи музеев» будут работать бесплатно, в остальных за вход установлены достаточно демократичные цены. Также посетители смогут купить единый билет на посещение пяти площадок из 29, участвующих в проекте. Цена единого билета – 300 рублей.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также пригласил горожан на юбилейную «Ночь музеев». «Погода завтра будет прекрасная. Приглашаю вас пройти по любимым музеям и открыть для себя новые. Маршрут своей прогулки можно составить на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф», – написал мэр в Instagram.

О самых интересных выставках и проектах «Ночи музеев – 2021» также можно почитать в материале «Нового Дня».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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