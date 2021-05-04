«Ночь музеев – 2021»: «Эрмитаж», самолеты и ночные вечеринки – какие программы подготовили участники

15 мая «Ночь музеев» в Екатеринбурге отметит свое 15-летие, в честь этого 150 площадок будут работать до 2 часов ночи. Посетители впервые смогут побывать в центре «Эрмитаж-Урал», а также выбрать себе экскурсию под любой запрос. Будет площадка с взлетающими самолетами, ночная вечеринка во дворе особняка, концерты и театральные перфомансы. Организаторы предупреждают, что на многие мероприятия нужна предварительная регистрация.

После 2020 года, когда «Ночь музеев» дважды прошла онлайн, в этом году акция возвращается к привычному формату. 15 мая свои двери для посетителей откроют 150 площадок Екатеринбурга. Главной станет центр «Эрмитаж-Урал», который впервые примет посетителей – за полтора месяца до официального открытия. Здесь будет «музей городских фестивалей» – бесплатная площадка, которая объединит Ural Music Night, «Безумные дни», «Кинопроба» и другие крупные фестивали. Они представят необычные артефакты. Кроме того, в «Эрмитаж-Урал» 14 и 15 мая будет работать информационный центр «Ночи музеев», где можно будет за 300 рублей купить единый билет (дает право посещения 5 площадок).

Музеи

Большинство музеев в этом году предлагает 15 мая обзорные экскурсии по текущим выставкам, а также дополнительные мероприятия. Например, Музей истории Екатеринбурга организует пешеходные экскурсии «Екатеринбург немецкий» про немецких «контрактеров», которые стояли у истоков горнозаводской отрасли. А «Дом Метенкова» после основных экскурсий устроит во дворике ночную вечеринку. С авторскими сетами выступят Goldenfang, DJ FREELANCER и DJ Fake Nice. Параллельно публика сможет увидеть слайд-фильм, смонтированный из архивных кадров свердловских фотографов про историю человеческой жизни. Этот фильм, спроецированный на фасад «Дома Метенкова», позволит зрителю увидеть наиболее закрытую и потайную часть музея – его архивы, в обычное время скрытые от посторонних глаз.

Музей изобразительных искусств пока не раскрывает всех тайн, но анонсирует «театральные постановки и музыкальные импровизации». Будет спектакль «Василиса», танцевальный перформанс и диджей-сет. А в Музее истории и археологии Урала пройдет программа «Сны Городка Чекистов». Кроме экскурсий в кладовую Шигирского идола, будут мастер-классы на шаманские и околошаманские темы, пройдут лекции про шаманские мифы и смерть. Будет концерт Евгения Кормильцева, основателя группы «Апрельский марш», а затем прозвучат экспериментальная музыка и традиционные колыбельные.

Немузейные площадки

Одной из самых востребованных площадок наверняка станет аэропорт Кольцово, который в этом году предлагает детские экскурсии, а также отель Angelo by Vienna House Ekaterinburg. Отельеры пустят ограниченное количество гостей на крышу, откуда открывается великолепный вид на взлетно-посадочные полосы аэропорта. Можно будет наблюдать за взлетами и посадками самолетов, делать фото и видео.

В этом году приглашает гостей и Киностудия. В рамках основной программы зрителям предлагают посетить студию анимации, студию звукозаписи, студию спецэффектов, костюмов и так далее. Обещают мастер-класс по актерскому мастерству и по режиссуре.

Стадион «Екатеринбург Арена», который закрыт для посетителей с начала пандемии, приоткроет двери на «Ночи музеев». Посетителям экскурсий расскажут, как организовывались матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и как работает стадион сегодня в режиме «наследие», покажут футбольное поле, спортивные зоны, доступные только игрокам и официальным лицам, VIP-зоны.

А в Театре юного зрителя подготовили программу «Тайны театрального грима». На специальном мастер-классе участникам расскажут про сам грим, его уникальность. Художники покажут, как гримируют актеров перед выходом на сцену. У гостей будет возможность попробовать себя в роли гримера.

Организационные моменты

«Ночь музеев» по традиции начнется днем – с 11 до 18 часов 15 мая будет детская программа. В 19 часов начнут работать площадки для взрослых. Вход на многие – платный, цена зависит от организаторов. Но можно купить единый билет за 300 рублей (он действует не на всех площадках). Закончится «Ночь музеев» в 02:00. А в 00:45 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта будет обеспечено скопление общественного транспорта, который отправится в удаленные от центра районы города.

Зрителей предупреждают, что на многих площадках нужно заранее пройти регистрацию. Поэтому лучше заранее составить свой маршрут. Сделать это можно на официальном сайте акции.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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