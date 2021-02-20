«Ночь музеев» начала принимать заявки от участников: темой станет 15-летие акции

Оргкомитет «Ночи музеев» объявил о начале приема заявок от потенциальных участников, сделать это можно до 12 марта через электронную форму на сайте. Темой станет 15-летие культурной акции, а также Год науки и технологий.

Как ранее писал «Новый День», предполагается, что «Ночь музеев», как и другие культурные акции (например, «Библионочь») в этом году пройдут в традиционном офлайн-формате – с посетителями, интерактивами, концертами. Подготовка к мероприятиям уже ведется. Сейчас оргкомитет ищет площадки, которые хотят принять участие в акции 2021 года.

«Присоединиться к масштабному культурному проекту могут все заинтересованные учреждения выставочной направленности. Традиционное требование для потенциальных участников – соответствие международным принципам проекта: открытости и доступности музея, комфортности музейного пространства, продвижению музейного предмета», – сообщили в оргкомитете.

«Ночь музеев» пройдет 15 мая. В Екатеринбурге проект отметит свое 15-летие, и это станет главной темой акции. Дополнительными темами могут стать Год науки и технологий и Год медработника. Будут и детская, и основная программы. Возле Водонапорной башни заработает информационный центр.

В оргкомитете уточняют, что поскольку в Свердловской области по-прежнему действуют коронавирусные ограничения, часть мероприятий постараются сделать на свежем воздухе, чтобы избежать скопления людей в музеях.

«В случае изменения эпидемиологической ситуации в Свердловской области и Екатеринбурге, оргкомитет оставляет за собой право на изменение формата проекта», – предупреждают организаторы.

Напомним, в прошлом году «Библионочь» в апреле стала первым крупным культурным мероприятием, которое пришлось проводить онлайн из-за коронавирусного локдауна. «Ночь музеев» в мае тоже провели в виде разных трансляций, показа видеороликов, конкурсов в соцсетях. Была надежда, что «Ночь музеев» в привычном офлайн-формате получится провести в исторический День рождения Екатеринбурга, в ноябре. Но в последний момент из-за стабильно непростой ситуации с коронавирусом формат вновь изменили на онлайн.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

Свердловские полицейские рассказали, сколько детей было задержано на январских акциях. / Свердловский онкодиспансер скрыл данные о закупках и потратил за два месяца бюджет предыдущего года. / ГУ МВД: на незаконных акциях в поддержку Навального задержаны уголовники (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»