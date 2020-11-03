Программа «Ночи музеев» онлайн появится до конца недели: масштабных мероприятий не будет

«Ночь музеев» в Екатеринбурге второй раз в этом году пройдет только в онлайне: запланированные ранее на 14 ноября традиционные офлайн-программы пришлось отменить из-за коронавируса. Каких-то масштабных проектов в этот раз организаторы не готовят. Будет акция в поддержку международной «Ночи музеев» и мероприятия, приуроченные ко Дню рождения города. Программа появится к концу текущей недели.

Обычно «Ночь музеев» во всем мире проходит в мае, но в этом году майские походы по музеям перенесли в онлайн, потому что в тот момент в Свердловской области наблюдался рост заболеваемости коронавирусом. Очную «Ночь» перенесли на 14 ноября. Предполагалось, что в акции примут участие 60 площадок. Программа уже была опубликована и шла продажа билетов. Но в конце прошлой недели мероприятия вновь перенесли в онлайн.

На данный момент на сайте «Ночи музеев» еще нет сформированной программы. Пока известно, что 14 ноября можно будет посмотреть ретроспективу фильма про акции прошлых лет, а Ассоциация музеев Екатеринбурга подготовит видеопремьеру книги «Тридцать шесть первых тетрадей». Но организаторы обещали, что программа появится до конца текущей недели.

«Оргкомитет «Ночи музеев» готовит онлайн-мероприятия в поддержку международной «Ночи музеев», которая во всем мире также перенесена на 14 ноября. А также будут какие-то мероприятия в честь исторического дня рождения Екатеринбурга. Если к нам присоединятся другие участники акции, то мы готовы их включить в программу, – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь проекта Юлия Верховых. – Какой-то разбивки по площадкам отдельно не будет – такое мы делали в мае».

В пресс-службе также рассказали, что некоторые музеи уже успели продать билеты на офлайн-мероприятия «Ночи». Эти билеты будут действительными.

«У нас действовала система предварительной регистрации. Есть люди, которые уже зарегистрировались. Для них все договоренности будут в силе. Но, насколько мне известно, в основном посетители приобретали просто билеты в музей, а не под какие-то проекты «Ночи», – рассказали в пресс-службе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 03.11.20

В Екатеринбурге простятся с известным детским психологом. / Медиков из «красной зоны» поставили на трёхразовое горячее питание. / Уральцы – Куйвашеву: «Талисманчики сейчас важнее, чем жизни людей?». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»