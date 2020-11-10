На второй «Ночи музеев» онлайн состоится премьера семи короткометражек про Екатеринбург

В эту субботу в Екатеринбурге пройдет «Ночь музеев» – уже вторая в этом году в онлайн-формате. Акция будет более ламповой, организаторы не гонятся за количеством участников и просмотров. Одним из ключевых событий станет премьера семи короткометражных фильмов про Екатеринбург рубежа XIX-XX веков, которые в офлайне увидеть пока не удастся.

Как уже писал «Новый День», первая «Ночь музеев» онлайн прошла в мае – тогда основной темой было 75-летие Победы и участвовали почти все площадки, которые обычно принимали гостей очно. Предполагалось, что ноябрьская акция пройдет офлайн, но коронавирус вновь внес свои коррективы: из-за роста заболеваемости было принято решение все-таки делать «Ночь музеев» в сети.

Как рассказали сегодня организаторы акции, из 60 площадок, которые заявлялись для участия в офлайне, на удаленный формат пока согласились только 11 музеев. Как рассказала сегодня на пресс-конференции в «Интерфаксе» представитель оргкомитета «Ночи музеев», заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Елена Трофимова, ноябрьская акция будет отличаться от майской тем, что будет более ламповой – она будет посвящена истории Екатеринбурга и будет больше затрагивать локальные темы. Отвечая на вопрос «Нового Дня», зачем нужна онлайн-акция, когда в любой день можно сходить в музей, представитель оргкомитета отметила, что сегодня музей онлайн и музей офлайн – это две разные вещи, они не дублируют друг друга.

«Сегодня офлайн-музей и онлайн-музей – это две разные жизни, и надо к этому привыкать. До сих пор очень многие жители не находят в себе сил ходить офлайн не только в музеи, но и в другие культурные учреждения. Потому что до сих пор существуют опасности [заразиться коронавирусом]. Несмотря на то, что внутри наших музеев соблюдаются все меры и даже больше, там безопасно, всех переубедить не получается, – рассказала Елена Трофимова. – У нас нет цели победить себя по количеству посетителей [в мае и сейчас]. Акция делается не количества ради, а чтобы поддержать музейные институции, показать их как уникальные источники знаний о городе».

Об этом же говорил директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

«Надо делить эти форматы – не делать в офлайне то, что можно делать онлайн. Не снимать лекции, а делать авторский продукт, который невозможно увидеть в музее в принципе, – снимать кино или театральные представления. Это очень затратная штука, даже более дорогой музей получается. Например, если создать кино или выставку про один и тот же период жизни, то кино будет дороже», – привел пример Сергей Каменский.

На «Ночи музеев», кстати, состоится премьера семи короткометражных фильмов про Екатеринбург на рубеже XIX-XX веков, снятые музеем истории. В офлайне увидеть сериал пока не получится. Как писал «Новый День», съемки начались летом. В фильмах были задействованы и профессиональные актеры, и любители.

«Сериал снимали в рамках проекта «Екатеринбург – город семи историй». Наш город за почти 300-летнюю историю прошел шесть стадий развития, и сейчас мы находимся в трансформации в седьмую стадию. И про каждую мы решили снять такой сериал. Но начали с середины – с рубежа XX века. Премьера состоится в «Ночь музеев», начало в 17 часов в пабликах музея, – рассказал Сергей Каменский. – В онлайне мы выберем и лучший фильм, лучшую съемочную группу – всего будет 8 номинаций. Лучший фильм назовет режиссер Алексей Федорченко, но и зрители смогут проголосовать за своего фаворита. В следующем году планируем начать съемки про Екатеринбург 1930-х годов».

Еще один проект, который можно будет увидеть на онлайн-акции «Ночи музеев», но которого пока нет в офлайне, – телеспектакль «Свердловск: культурная эвакуация». Как рассказала редактор портала «культура.екатеринбург.рф» Елена Азанова, зрители увидят демо-версию будущего спектакля, который покажут на открытии центра «Эрмитаж-Урал» в апреле 2021 года. Видео записывалось в новом здании, где планируют делать полноценную постановку про годы войны, когда в Свердловск были эвакуированы многие музейные ценности, в том числе из Эрмитажа, сотрудники музеев, театров и других культурных учреждений.

Другие участники «Ночи музеев» подготовят обзорные онлайн-экскурсии, лекции, инклюзивные проекты. Кроме того, можно будет посмотреть фильм-ретроспективу о том, как проходила акция в прошлые годы – когда тысячи человек перемещались по центру Екатеринбурга, переходя из одного музея в другой. Полная программа есть на сайте «Ночи музеев» в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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