Музей истории снимет семь короткометражек про Екатеринбург рубежа XIX-XX веков, стать актером может каждый

Музей истории Екатеринбурга в августе приступит к съемкам семи короткометражных фильмов про город на рубеже прошлых столетий. Сегодня музейщики объявили кастинг: стать актером может любой желающий. До 25 июля принимаются видеосамопрезентации и от профессионалов, и от любителей.

Семь короткометражных фильмов МИЕ снимет в Екатеринбурге в рамках проекта «Город семи историй», о котором уже писал «Новый День». С мая по июль проходили онлайн-курсы по сценарному мастерству и истории города рубежа XIX-XX столетий, в результате которых родилось несколько киносценариев. Из них жюри выбрали лучшие, и именно они лягут в основу будущих кинолент. Фильмы будут сниматься в интерьерах старинного особняка – здания музея истории, а также в городских локациях.

С сегодняшнего дня начался отбор актеров для проекта. Принять участие может абсолютно каждый – принимаются заявки и от профессионалов, и от любителей. Заполнить заявку можно до 25 июля 2020 года включительно на сайте.

«Для участия в кастинге нужно записать на видео самопрезентацию длиной не более трех минут – сказать несколько слов о себе и прочесть отрывок из любимой пьесы», – рассказала куратор проекта Евгения Сидорова.

Результаты кастинга станут известны 1 августа, а уже в середине месяца начнутся съемки. Премьера короткометражек состоится в «Ночь музеев» в ноябре в одном из кинотеатров города.

«В них примут участие несколько десятков профессиональных и непрофессиональных актёров в возрасте от 10 до 60 лет. Шесть фильмов будут одновременно снимать шесть набранных ранее команд, а седьмой – профессиональная студия видеопроектов Big Bag Film», – рассказали в пресс-службе МИЕ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

«Урал» официально объявил об отставке тренера. / Завод заплатит семье погибшего рабочего 2 млн 750 тыс. рублей. / 26 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на максимальные 100 баллов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»