Екатеринбуржцев зовут писать киносценарии про Екатеринбург XIX-XX веков (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня начинается набор на бесплатный онлайн-курс по написанию исторических сценариев. Слушатели будут параллельно изучать историю Екатеринбурга рубежа XIX-XX веков и сценарное мастерство. В итоге каждый напишет свою пьесу, которую, возможно, поставят театры города.

Проект организуют совместно Музей истории Екатеринбурга и фонд независимого кино «Манифест_16». Участие в проекте может принять любой екатеринбуржец, достигший 16 лет. Для этого необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте проекта ekb-story.ru, до 11 мая, после чего начнутся онлайн-занятия. Обучение будет идти два месяца. За это время слушатели познакомятся с историей Екатеринбурга прошлого столетия, узнают все о быте горожан того времени и познакомятся с яркими персонажами – этот блок лекций будут читать известные историки. Параллельно драматурги обучат участников проекта основам сценарного искусства, мастерству написания пьес для театра. Кроме того, слушатели смогут научиться историческим танцам и узнают много нового о моде XIX-XX веков на Урале.

«С помощью двух этих частей – истории города и сценарной мастерской – горожане наглядно увидят и поймут, в чем сходства, а в чем различия жизни тогда и сегодня. И это не просто удовлетворит любопытство, это поможет разобраться с вечными вопросами, с которыми сталкивается любой человек, лучше понять свое место в мире и в истории», – считает куратор сценарной мастерской, известная в Екатеринбурге драматург Маша Конторович.

По мнению Маши, после прохождения курса участники будут лучше разбираться в кино и театре, станут подмечать какие-то вещи, незаметные обычному зрителю и, наконец, смогут постичь азы профессии сценариста, драматурга или писателя.

Про итогам двухмесячного обучения истории и сценарному мастерству участники онлайн-проекта напишут свои сценарии к виртуальному сериалу про Екатеринбург рубежа XIX-XX веков.

«Созданные сценарии будут опубликованы на сайте музея истории Екатеринбурга, лучшие пьесы попадут в читки, что-то может вдохновить театральных режиссеров или киногруппы», – рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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