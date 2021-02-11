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Четверг, 11 февраля 2021, 11:38 мск

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В Екатеринбурге начали готовиться к «Библионочи» и «Ночи музеев» – они пройдут офлайн

В Екатеринбурге началась подготовка к двум популярным культурным акциям, которые традиционно проходят весной: к апрельской «Библионочи» и майской «Ночи музеев». В управлении культуры настроены на то, что мероприятия на этот раз пройдут вживую, но с соблюдением действующих ограничений.

«Подготовка уже началась. Мероприятия запланированы в офлайн-формате с учетом всех эпидемических ограничений, которые будут действовать на момент их проведения», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В самих культурных учреждениях пока не получили точных указов на этот счет. Как рассказали «Новому Дню» в библиотеке им. Белинского, здесь готовятся параллельно делать и офлайн, и онлайн-программу. Но в каком именно формате пройдет «Библионочь», пока неизвестно. Также в библиотеке не знают, как именно будут ограничивать количество посетителей акции, если того потребуют правила. Музейные работники тоже говорят, что не получали еще конкретных распоряжений. Обычно в феврале стартует прием заявок, но в этом году объявления еще не было, скорее всего, об этом расскажут на днях, сообщили «Новому Дню» сотрудники музея ИЗО.

Напомним, в прошлом году «Библионочь» в апреле стала первым крупным культурным мероприятием, которое пришлось проводить онлайн из-за коронавирусного локдауна. «Ночь музеев» в мае тоже провели в виде разных трансляций, показа видеороликов, конкурсов в соцсетях. Была надежда, что «Ночь музеев» в привычном офлайн-формате получится провести в исторический День рождения Екатеринбурга, в ноябре. Но в последний момент из-за стабильно непростой ситуации с коронавирусом формат вновь изменили на онлайн.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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