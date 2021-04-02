Космическая «Библионочь» соберет космонавтов, астрофизиков и астрономов: опубликована программа

В Екатеринбурге стала известна программа основной площадки акции «Библионочь», которая в этом году посвящена 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос. В библиотеке имени Белинского 24 апреля устроят «Гагарин-шоу». Ждут российского космонавта Сергея Прокопьева, астрофизика Алену Попову, астронома Эдуарда Кузнецова. Будет космическая музыка и поэтический спектакль с лазерным шоу.

Как ранее писал «Новый День», акция «Библионочь» в Екатеринбурге в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате 24 апреля. На официальном сайте уже начали публиковать свои программы участники. В числе первых – библиотека имени Белинского, которую можно назвать самой посещаемой площадкой «Библионочи» в городе.

«Программа готова и у нас, и у других коллег, акция будет проходить и офлайн, и онлайн. Тема «Книга – путь к звездам». И мы очень рады, что будет возможность провести мероприятие в офлайн-формате. Потому что скучают зрители. И я вижу, с каким воодушевлением взялись за подготовку к «Библионочи» все ее участники», – рассказала «Новому Дню» заместитель директора библиотеки им. Белинского по социокультурной деятельности Елена Гармс. – На сайте «Библионочи» вы уже можете посмотреть, что в этом году есть деление программ: Екатеринбург, Свердловская область и – онлайн. Мы специально отдельно вынесли эту вкладку, чтобы тем, кто еще боится ходить на мероприятия, было удобнее».

В библиотеке имени Белинского 24 апреля обещают устроить «Гагарин-шоу». На открытии акции будет российский космонавт Сергей Прокопьев, встречи с которым на Урале обычно проходят при полном аншлаге. Затем писатель Лев Данилкин (Москва), написавший книгу «Юрий Гагарин», расскажет о ее создании и о жизни первого человека в космосе. Астроном из УрФУ Эдуард Кузнецов назовет ученых и объекты, чьи имена и названия были присвоены планетам и астероидам. А астрофизик Анна Попова из УрФУ прочитает лекцию «Звезды и их эволюция».

Конечно, на «Библионочи» в Белинке будет не только научная составляющая, но и культура. Актер Антон Макушин покажет поэтический спектакль с лазерным шоу «Земля, поклонись человеку» – на основе самой первой поэмы, посвященной полету человека в космос. В музыкальной программе «Микрокосмос» выступят Лиза Неволина (вокал) и Алина Ежакова (пианино). Кроме того, пройдет концерт студентов Уральской консерватории. Полную программу можно посмотреть здесь.

Тема космоса обычно привлекает на мероприятия очень много посетителей. Но поскольку в Свердловской области до сих пор действуют коронавирусные ограничения, согласно которым залы могут заполняться лишь на 75%, для участия в «Библионочи» нужно будет заранее пройти регистрацию.

«Примерно через неделю мы откроем регистрацию. На сайте будет QR-код, по которому можно будет попасть в форму регистрации, оставить свои имя, фамилию, почту. Там будут перечислены все мероприятия «Библионочи», на которые регистрация будет обязательна, – рассказала Елена Гармс. – Те, кто не умеет пользоваться смартфонами, могут прийти в непосредственно в библиотеку и заполнить заявки там, и их имена внесут в списки. На входе в библиотеки в день проведения акции будут дежурить волонтеры. Также мы будем выдавать маски тем, у кого их нет. В места проведения мероприятий временно переместим из фондов все рециркуляторы воздуха».

Кроме Белинки, свои программы уже опубликовали Свердловская библиотека для слепых, библиотека имени Герцена, Объединенный музей писателей Урала и другие. Ближе к дате проведения «Библионочи» все мероприятия появятся здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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