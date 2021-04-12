Урал в космосе: чьи имена носят астероиды Солнечной системы

В Солнечной системе насчитывается несколько десятков малых планет, названных в честь уральских астрономов и людей, которые способствовали продвижению науки. Эти небесные тела находятся в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. О том, как проходит процедура наименования малых планет, и какие уральские ученые удостоились этой чести, «Новому Дню» рассказал заведующий кафедрой астрономии УрФУ Эдуард Кузнецов.

Официальные названия космическим объектам присваивает Международный астрономический союз. Предложения по наименованию могут выдвинуть астрономы-первооткрыватели. «После открытия астероиду присваивается временное обозначение. По нынешним правилам, это специальный буквенно-цифровой код, в котором зашифрована дата открытия объекта и его порядковый номер. Такое обозначение закрепляется за малой планетой, пока ее орбита не будет надежно определена. Только после этого астероид получает постоянный номер, а первооткрыватель – право предложить название объекту. Существует несколько ограничений. Например, астероиды нельзя называть в честь живущих политиков или военных – должен пройти определенный период времени. В отношении ученых такого ограничения нет, еще при жизни их имена могут быть присвоены малым планетам. Первооткрыватель пишет обоснование, а специальная комиссия Международного астрономического союза рассматривает заявку. В случае положительного решения планета с новым именем публикуется в бюллетене. На сегодняшний день открыто более 500 тысяч малых планет, которым присвоен постоянный номер, а значит, они уже получили или скоро получат имя», – объяснил собеседник агентства.

Планета Barkhatova

Астероид № 5781 получил название в честь Клавдии Бархатовой – ученого, преподавателя и основателя Коуровской обсерватории.

«Главная заслуга Клавдии Александровны в том, что она добилась восстановления кафедры астрономии и геодезии в Уральском госуниверситете, которая была закрыта после Великой Отечественной войны. Астрономы тогда были переведены на кафедру теоретической механики. После запуска первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года в Свердловске при университете была создана станция наблюдения. Клавдия Александровна принимала участие в этих работах. Есть интересный исторический факт. Координаты для слежения за искусственными спутниками сообщались в коротких телеграммах с адресом: «Свердловск, небо, Бархатовой». И подпись: «Космос». Благодаря работе студентов и преподавателей на станции слежения Клавдии Бархатовой удалось пробить внутри университета решение о возрождении кафедры в 1960 году. А затем она настояла на строительстве загородной научной обсерватории, которая была необходима для подготовки новых специалистов в астрономии. Коуровская обсерватория открылась 12 января 1965 года и до сих пор носит имя Бархатовой. Помимо этого, в 1970 году Клавдия Александровна поддержала идею студентов о проведении научной конференции в Коуровке. Сейчас это мероприятие называется «Зимняя астрономическая школа», на него съезжаются студенты и преподаватели многих вузов. За все эти заслуги именем Клавдии Александровны и была названа малая планета, которую открыла ученица профессора Галина Кастель», – рассказал Эдуард Кузнецов.

Планета Polina

В честь директора Коуровской обсерватории Полины Захаровой был назван астероид № 4780. «Полина Евгеньевна работала директором обсерватории более 35 лет. Она принимала участие в наблюдении искусственных спутников Земли, но ее основное направление работы было связано со звездной астрономией. Кроме того, под руководством Полины Захаровой уральские астрономы рассчитывали траектории полета отделяющихся ступеней ракеты-носителя «Союз». Полигон, куда падали части ракеты, находился на границе Свердловской области и Пермского края. С Коуровки можно было отследить, попали падающие ступени в нужное место или нет. Кроме того, Полина Захарова провела большую работу по модернизации обсерватории, благодаря ее усилиям у уральских астрономов появились новые телескопы», – продолжил преподаватель УрФУ.

Планета Frolova

Астероид № 6165 носит имя доцента кафедры астрономии Уральского университета Натальи Фроловой. «Наталья Борисовна начала работать в УрГУ в 1959 году, а до этого закончила педагогический институт. До 1963 года она была начальником станции слежения за искусственными спутниками. Но ее главное достижение – создание высокоточного каталога звезд по трассе кометы Галлея. Период обращения этой кометы вокруг Солнца составляет 75-76 лет, она прошла мимо Земли в 1986 году, и, конечно, все астрономы готовились к этому событию. Звездный каталог способствовал успеху космических миссий для изучения кометы: запускались советские аппараты «Вега-1» и «Вега-2» и европейский аппарат «Джотто». Еще одна заслуга Натальи Борисовны – создание авторских учебных программ по астрономии для школьников, что было особенно важно в 90-е и 2000-е годы, когда астрономия была исключена из школьного обучения как обязательный предмет. Работа велась на чистом энтузиазме, очень мало школ брали эти программы. Но тем менее, уральские ученики хорошо выступали на всероссийской школьной олимпиаде по астрономии. Да, олимпиада по астрономии была, а в школе такого предмета не было», – отметил Эдуард Кузнецов.

Планета Kourovka

В 1996 году малой планете № 4964 было присвоено имя астрономической обсерватории Уральского госуниверситета. В свидетельстве Международного астрономического союза так и записано, что название дается в честь уральской обсерватории, которая является «меккой студентов-астрономов России». Это связано с проведением в Коуровке зимних астрономических школ. Все вузы, которые готовят астрономов, либо имеют специализации, связанные с астрономией, всегда представлены на этих конференциях. Здесь проходят встречи, семинары, лекции и общение между студентами и профессорами.

Планета VЕТ

Астероид № 13479 был назван в честь бывшего ректора УрГУ Владимира Евгеньевича Третьякова – по первым буквам его имени. «Так были отмечены его заслуги перед уральской астрономией. Он поддерживал обсерваторию в тяжелейшие 90-е годы. Ежегодно приезжал на зимние астрономические школы, и с большим интересом общался с участниками конференций. Владимир Евгеньевич был очень неравнодушен к астрономии», – добавил собеседник «Нового Дня».

Планета Kholshevnikov

Малая планета № 3504 получила название в честь Константина Холшевникова, заведующего кафедрой небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета. «Константин Владиславович был уникальным человеком. Он был патриотом нашей зимней школы и очень любил Урал. Практически ежегодно приезжал в Коуровку, посетил около 40 конференций. Всегда был председателем жюри конкурса студенческих докладов и читал лекции. Но также у него было замечательное чувство юмора, поэтому Константин Владиславович неизменно был капитаном команды преподавателей на играх КВАС. Это аналог КВН, только астрономический. КВАС – это клуб веселых астрономов. Так что в имени планеты «Холшевников» есть частица и нашей уральской астрономии», – заключил Эдуард Кузнецов.

Перечисленные астероиды, за исключением планеты «Бархатова», были открыты сотрудником Крымской астрофизической обсерватории Николаем Черных. Он целенаправленно занимался программой поиска небесных тел и наблюдениями за ними, и стал рекордсменом по открытию астероидов в СССР и России.

Какие уральцы еще увековечены в космосе, можно будет узнать на открытой лекции Эдуарда Кузнецова «Звездные имена уральской астрономии», которая пройдет в библиотеке Белинского 24 апреля в рамках культурной акции «Библионочь».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.21

В мэрии не планируют завершать отопительный сезон. / В Екатеринбурге человек умер по дороге на работу. / За один квартал собаки Кольцовской таможни нашли более 50 кг насвая (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»