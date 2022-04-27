«Библионочь» в Екатеринбурге пройдет на месяц позже, чем обычно

Акция «Библионочь» в 2022 году впервые пройдет в конце мая, а не в апреле, – такое решение принял федеральный оргкомитет. В Екатеринбурге темой будет «Сословие творцов»: мероприятия будут посвящены Году культурного наследия народов России и Году Мамина-Сибиряка.

«Библионочь» проводится в России уже в 11-й раз, но впервые акцию устроят не в апреле, а 28 мая, сразу после Всероссийского дня библиотек. Участие примут музеи, выставочные галереи, культурные центры и книжные магазины.

«Впервые в этом году акция пройдет в канун лета. В преддверии нового сезона, располагающего к прогулкам, отличной идеей станет заглянуть сразу в несколько библиотек», – говорят в оргкомитете екатеринбургской «Библионочи».

В Год культурного наследия народов России и Год Д. Н. Мамина-Сибиряка в Свердловской области девизом акции станет слоган «По следам культурных традиций». Количество площадок еще неизвестно, поскольку тема была объявлена накануне. Программа мероприятий появится на сайте «Библионочи» ближе к 20-м числам мая.

Кстати, «Библионочь» обычно открывала в Екатеринбурге серию аналогичных культурных акций. Но в этом году первой будет «Ночь музеев» – она пройдет 21 мая. Известно, что только в городе будет около 120 площадок, среди которых есть и абсолютно новые.

Напомним, в прошлом году «Библионочь» была посвящена 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос. В Екатеринбурге участие в акции принимали российский космонавт Сергей Прокопьев, астрофизик Алена Попова, астроном Эдуард Кузнецов. Было много музыки, спектаклей, мастер-классов и прочих активностей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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