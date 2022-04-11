В «Ночи музеев» в Екатеринбурге примут участие более 120 площадок, в том числе и новые

В этом году «Ночь музеев» пройдет в привычном очном формате 21 мая. Заявки на участие подали 120 площадок, а к маю их количество может увеличиться. Можно будет не только погулять по самым крупным известным музеям, но и сходить в новые места: в Музей андеграунда, минералогический музей «Планета», историко-выставочный центр Уральского турбинного завода.

Как рассказали в пресс-службе екатеринбургской «Ночи музеев», акция пройдет 21 мая, она будет посвящена Году культурного наследия народов России. Детская программа продлится с 11 до 18 часов, основная – с 19 до двух часов ночи.

В числе традиционных участников – все крупные музеи: Музей изобразительных искусств, Музей истории Екатеринбурга, Свердловский областной краеведческий музей, Объединенный музей писателей Урала, «Эрмитаж-Урал» и другие. Впервые свои двери откроют Музей андеграунда (ул. Добролюбова, 4), новый креативный кластер «Л52» (Ленина, 52), минералогический музей «Планета» (Чернышевского, 7), историко-выставочный центр Уральского турбинного завода и другие площадки.

Программы мероприятий каждая площадка еще разрабатывает. Они появятся на официальном сайте «Ночи музеев» в начале или в середине мая.

Напомним, «Ночь музеев» проходила онлайн в 2020 году, а в 2021-м разрешили вернуться к обычному формату, хоть и с ковидными ограничениями. В ней приняли участие 70 тысяч человек – это в три раза меньше, чем в допандемийном 2019-м.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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