В «Ночи музеев» приняли участие в 3 раза меньше людей, чем до пандемии

В «Ночи музеев» в эти выходные приняли участие 70 тысяч человек, – сообщает управление культуры Екатеринбурга. Это в три раза меньше, чем в 2019 году, когда в музее и на уличные площадки пришли 220 тысяч горожан.

«Ночь музеев» в Екатеринбурге отмечала в этом году свое 15-летие. Акция состоялась в офлайне после перерыва длиной в год: в 2020-м из-за коронавируса она дважды проводилась онлайн.

«Больше всего посетителей, по предварительным данным, было в классических музеях и в Ельцин-центре. С учетом антиковидных ограничений по наполняемости площадок 70 тысяч посетителей – хорошая цифра», – рассказали в управлении культуры администрации Екатеринбурга.

Для сравнения, в 2019 году музеи за один день посетили 220 тысяч человек. Правда, тогда было много уличных площадок, на которых давались концерты, проводились перформансы. В этом году уличная активность была ограничена.

Напомним, «Ночь музеев» прошла 15 мая. В акции участвовали 150 площадок, треть из них были бесплатными. Музеи предлагали не только экскурсии по действующим экспозициям, но и организовывали различные мастер-классы, концерты и ди-джей сеты. К восьми часам вечера у самых популярных площадок образовались очереди. Несмотря на ажиотаж, музейные работники стремились соблюсти санитарные нормы: в зданиях были организованы раздельные вход и выход для посетителей, на экскурсии допускали ограниченное число людей. Массовости «Ночи музеев» поспособствовала и небывало тёплая погода в Екатеринбурге. Даже после закрытия большинства музеев в центре города было многолюдно.

Посмотреть фото и видеорепотражи с «Ночь музеев» можно здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

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