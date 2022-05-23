На «Ночь музеев» под дождем пришли 70 тысяч человек: в три раза меньше, чем в лучшие годы

В «Ночи музеев» в Екатеринбурге приняли участие более 70 тысяч человек. Из-за холодной и дождливой погоды не удалось вернуть акции былую популярность: в допандемийный 2019-й год по музеям гуляли более 220 тысяч уральцев.

По данным управления культуры Екатеринбурга, всего в этом году в акции участвовали 134 площадки. Их посетили 70 тысяч человек – столько же, сколько в 2021 году, но в три раза меньше, чем в 2019-м. Многие горожане в этом году отказались идти на «Ночь музеев» из-за погоды: было очень холодно и весь день лил дождь.

Но были и популярные площадки: в музеи ИЗО, «Эрмитаж-Урал», истории Екатеринбурга выстраивались очереди, а внутри было не протолкнуться. Всего за время акции музейщики провели более тысячи экскурсий. Как это было – можно посмотреть на наших фото и видео.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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