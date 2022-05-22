Погода не отпугнула уральцев от «Ночи музеев» (ФОТО)

Плохая погода не стала препятствием для жителей Екатеринбурга, собравшихся на «Ночь музеев». На многих площадках было чрезвычайно многолюдно, впрочем, некоторые практически пустовали.

Так, передаёт «Новый День», одной из самых посещаемых точек стал «Эрмитаж-Урал». Также очень много желающих попасть было в Музей истории Екатеринбурга. Креативные площадки вроде музея эротики «Об этом» также пользовались популярностью у горожан. Многие уральцы пришли на Свердловкую киностудию – там давали мастер-классы по съёмке кино и актёрскому мастерству.

В этом году в Екатеринбурге было почти полторы сотни площадок, принявших участие в «Ночи музеев». Темой акции-2022 была «Мода на традиции».

Екатеринбург, Елена Сычева

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