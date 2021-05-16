«Ночь музеев» в Екатеринбурге собрала тысячи горожан (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне прошла «Ночь музеев», которая стала самым массовым культурным мероприятием с начала пандемии. Тысячи людей гуляли по центру города до поздней ночи. Плотинка и проспект Ленина были переполнены отдыхающими горожанами.

В акции участвовали 150 площадок, треть из них были бесплатными. Музеи предлагали не только экскурсии по действующим экспозициям, но и организовывали различные мастер-классы, концерты и ди-джей сеты. Многие участники не обошли вниманием апрельский юбилей – 60-летие полёта Гагарина в космос – и устроили по этому поводу тематические выставки и лекции. Кроме того, в этом году особенно подчеркивались заслуги врачей в борьбе с коронавирусом. Так, впервые в «Ночи» участвовал музей Областной клинической больницы №1, а на некоторые выставки для медицинских работников был бесплатный вход.

К восьми часам вечера у самых популярных площадок образовались очереди. Несмотря на ажиотаж, музейные работники стремились соблюсти санитарные нормы: в зданиях были организованы раздельные вход и выход для посетителей, на экскурсии допускали ограниченное число людей. Массовости «Ночи музеев» поспособствовала и небывало тёплая погода в Екатеринбурге. Даже после закрытия большинства музеев в центре города было многолюдно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.21

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