Вице-губернатор Креков прочитает на «Библионочи» лекцию про русское кинофэнтези

В Екатеринбурге 42 площадки 28 мая примут участие в «Библионочи». Поскольку темой в этом году стало культурное наследие народов России, будет много фольклора, сказок, декоративно-прикладного искусства. Свою лекцию «У истоков русского кинофэнтези» прочитает вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Как рассказали организаторы «Библионочи», всего по области в акции поучаствуют 653 библиотеки, в Екатеринбурге – 42.

«В программе – творческие лаборатории и арт-студии народной культуры, лингвистические турниры и фольклорные игры, лекции о культуре народов Среднего Урала и выступления фольклорных ансамблей, театрализованные представления и выставки декоративно-прикладного искусства. Также в Год Дмитрия Мамина-Сибиряка в Свердловской области по мотивам произведений писателя готовятся кукольные спектакли, литературные беседы, громкие чтения и экскурсии по городу», – рассказали в пресс-службе библиотеки Белинского, которая выступает одним из организаторов.

В Белинке традиционно будет и самая обширная программа. Сразу после открытия, в 18:30, в рамках основной программы лекцию прочитает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он расскажет об истоках «русского кинофэнтези». После этого состоятся две подряд встречи с московскими писательницами: с Мариной Москвиной (автор книг для детей и взрослых) и Яной Вагнер (автор антиутопий и детективов).

Музыкальную программу библиотеки решили выстроить по театральным канонам. В качестве увертюры гостям предложат «Колыбельную для Библионочи» – квест-концерт от вокального ансамбля. В первом действии – фортепианный концерт «Полюбите пианиста», во втором – мастер-класс по пению. В антракте можно будет побродить по фойе и фонду отдела музыкально-нотной литературы. А в эпилоге педагоги и учащиеся одной из музыкальных школ исполнят «Маленькую ночную серенаду».

«Международники» Белинки приглашают на показательные выступления по тайцзи и игре на гучжэне от Школы Конфуция РГППУ, на спектакль «А как же Витька?» с участием иностранных студентов УрФУ, а потом – в караоке вместе с группой The Beard.

В рамках этнографической программы в библиотеке можно будет посмотреть на мансиский чум, узнать легенды и мифы про народы манси, слепить «хлебных зверей».

Ну и, конечно, не обойдется без традиционных экскурсий по книгохранилищу, отделу реставрации книг, отделу краеведческой литературы. Они будут стартовать каждые полчаса с 18:30 до 21:00.

Программы всех участников «Библионочи» в Екатеринбурге и области можно посмотреть на официальном сайте. Напомним, в этом году акция проходит на месяц позже обычного – уже после «Ночи музеев».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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