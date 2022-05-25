Для «Библионочи» площадки подготовили 2500 программ: встречи с писателями, фольклорные концерты и шаманский рок

В «Библионочи» по всей Свердловской области в этом году примут участие 653 библиотеки, которые подготовили около 2500 программ. Акция в этом году совпадает с Днем пограничника; в субботу, 28 мая, гостей ждут с 18:00 до полуночи.

«Вчера был День славянской письменности и культуры, сегодня День филолога, завтра День рождения у библиотеки Белинского, в пятницу Общероссийский день библиотек. В субботу – День пограничника, и завершается суббота «Библионочью», – рассказала сегодня в «ТАСС-Урал» заместитель директора по социокультурной деятельности Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Елена Гармс.

По словам замминистра культуры Свердловской области Романа Дорохина, в акции в этом году участвуют 653 библиотеки, которые подготовили около 2500 программ. «Новичков в этом году нет. Потому что библиотеки постоянно креативят, расширяются. Для них всех это большое событие», – отметил Дорохин.

Библиотеки будут ждать гостей с 18 часов до полуночи, а некоторые – и дольше. Пройдут встречи с известными писателями, книжные презентации, квизы, лингвистические турниры и так далее. Поскольку тема этого года – культурное наследие народов России, будет много фольклора.

«Наш образ в этом году – «Живой Урал», мы хотим дать возможность всем народам Урала на нашей площадке презентовать свои национальные блюда, национальную одежду, рассказать о традициях. Будут звучать народные инструменты, – рассказала директор Свердловской областной межнациональной библиотеки Ольга Калинина. – Также будет арт-проект «Звуки Урала. Звучит Екатеринбург» – шоу-программа о секретах звучания народной музыки. А завершит ее концерт группы шаманского рока H-Ural.

О программе, которую подготовила центральная площадка Екатеринбурга – библиотека Белинского, «Новый День» писал ранее. Сразу после открытия, в 18:30, в рамках основной программы лекцию прочитает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он расскажет об истоках «русского кинофэнтези». После этого состоятся две встречи подряд с московскими писательницами: с Мариной Москвиной (автор книг для детей и взрослых) и Яной Вагнер (автор антиутопий и детективов). Будет музыкальная программа, «бродилки» по фондам и книгохранилищам, концерты, конкурсы, квизы.

Для самых активных участников «Библионочи» в этом году подготовили мерч: подушки «для полетов во сне и наяву» (для перелетов) и маски на глаза.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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