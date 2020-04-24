Иностранцы поют «Катюшу», актеры читают письма с фронта – спойлер «Библионочи» онлайн (ВИДЕО)

В этом году акция «Библионочь» впервые пройдет онлайн из-за вынужденных ограничений. Во время шестичасового телемоста с библиотеками со всей области можно будет увидеть, как иностранцы читают Симонова и поют «Катюшу», актеры зачитывают «живые» письма с фронта, а известные уральцы делятся своими воспоминаниями о фронтовиках. «Новый День» подготовил небольшой спойлер – что вас ждет завтра вечером.

Акция «Библионочь» пройдет в этом году 25 апреля с 18:00 до 00:00. Чтобы посетить библиотеки, в этом году не нужно выходить из дома. Все мероприятия будут проходить онлайн: почти каждая библиотека Екатеринбурга и области будет вести прямые эфиры, либо выкладывать заранее сделанные видео на своих страницах в соцсетях, а также на платформе Zoom. Тема «Ббилионочи» осталась прежней – 75-летие со Дня Победы. Программу всех мероприятий можно посмотреть здесь.

Главный телемост: иностранцы, животные и стихи

Главным станет шестичасовой телемост, к которому будут подключаться библиотеки из других городов. Как пояснили организаторы, это будет своеобразный дайджест программ, который пройдет в прямом эфире по всем телевизионным правилам – с ведущими, сюжетами, включениями с мест. Он будет организован здесь.

Актеры театра читают письма с фронта

«Телемост будет состоять из множества разных эфиров и видеозаписей. Например, актеры будут зачитывать фрагменты книги «Письма в Белинку с фронта». Это подлинные письма с фронта. Во время войны библиотекарь Белинки Клавдия Скобелина слала на фронт книги солдатам, сопровождая их письмами. А в ответ получала очень трогательные письма – и от уральских фронтовиков, и от тех, кто в 1945 году дошел до Европы. Читать фрагменты писем будут актеры «Коляда-театра», а полную версию проекта 25 апреля выложим на сайте Белинки, – рассказала руководитель отдела культурно-массовых коммуникаций библиотеки им. Белинского Елена Соловьева. – Во время телемоста будут включения с опросом известных культурных деятелей и бизнесменов о том, как их близкие пережили войну. Будут режиссеры Алексей Федорченко и Николай Коляда, композитор Александр Пантыкин, драматург Ярослава Пулинович и многие другие. Библиотеки области – из разных городов – подготовили богатую программу про роль животных во время войны. Я, например, не знала, что верблюды дошли до Берлина, лоси были боевыми животными, а осликов использовали в окопах. В конце телемоста, ближе к полуночи, когда все уже устанут, включится программа «Союзмультфильм» против фашизма» – мультфильмы времен Великой Отечественной войны».

Активное участие в подготовке программы в этом году принимали иностранные студенты, которые учатся в уральских вузах. Они будут читать на русском языке стихи военных лет и петь песни. Например, можно будет услышать «Катюшу» на китайском языке и на русском в исполнении китайского студента. А парни из Сенегала прочитают одно из самых известных стихотворений Константина Симонова – «Жди меня».

Студенты из Сенегала читают «Жди меня»

Еще один блок будет посвящен знаменитым каскам, которые русские солдаты носили всю войну. Оказывается, их чеканили на Лысьвенском заводе. А сегодня в библиотеке Герцена работает Татьяна Серых – внучка одного из создателей каски Евгения Ширинкина. Она расскажет, как это было.

«Информация о производстве долгое время была засекречена, и большинство документов вне доступа по настоящее время, наш рассказ составлен на основе воспоминаний сына и материалов из открытых источников», – говорят создатели программы.

Будет много любовных историй: про то, как люди во время войны находили и теряли друг друга. Все это – на основе документов и книг, хранящихся в библиотеках. Кроме того, будут музыкальные паузы с живой музыкой онлайн, чтение стихов современными авторами (например, в эфир выйдет Алексей Сальников).

«Мы постарались сделать человеческий контент, любовно-бытовой. Чтобы это было интересно, необычно. Это первый такой опыт у всех библиотек области – работать в онлайне», – отметила Елена Соловьева.

За пределами главного телемоста

Можно будет «побродить» и по залам отдельных библиотек. Например, Свердловская областная библиотека для слепых будет устраивать мероприятия на конференц-платформе Zoom. Там покажут кулинарное шоу «Полевая кухня»: рассказав, как сварить кашу в полевых условиях, устроят викторину «20 интересных фактов о войне». Параллельно на сайте библиотеки появится спектакль Губернского театра «Веселый солдат» с тифлокомментариями. А областная библиотека для детей и молодежи им. Крапивина обещает показать онлайн-спектакль театра «Арлекин» – «Не покидай меня», а также устроить онлайн-концерт военных песен с участием солистки театра «Урал Опера Балет» Натальи Мокеевой.

На YouTube-канале Герценки студенты театрального института будут читать Ахматову, Пастернака и Цветаеву. Военную поэзию исполнят Александр Борисов (актер Свердловского академического театра драмы, теле- и радиоведущий) и Александр Горбунов (актер театра «Волхонка»).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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