В парк Победы на Уралмаше вернут танк

Министерство культуры Свердловской области согласовано возвращение танка Т-34 в парк Победы на Уралмаше. Боевая машина стояла на улице Кировградской на протяжении 24 лет, пока в августе 2018 года ее не отправили на реставрацию в Свердловский областной краеведческий музей. Вернуть танк на место просили совет ветеранов ВМФ и районный союз ветеранов Афганистана. В переговорах с музеем также участвовали депутаты городской думы.

Как сообщили в пресс-службе ЕГД, Т-34 находился в фондохранилище, так как ранее в парке не выполнялись требования по содержанию и страхованию раритетной военной техники. После того как вопрос был согласован минкультом, администрация парка Победы должна направить обращение с просьбой о временной выдаче объекта, а депутаты будут искать инвестора, который возьмет на себя содержание танка.

«Не все знают, что во время войны на территории парка Победы находилась «танковая дорога». По ней военная техника, собранная на «Уралмашзаводе», проходила обкатку перед отправлением на фронт. Поэтому размещение танка при входе в парк имеет историческое значение», – отметил депутат Сергей Воронин.

Стоит отметить, что танк Т-34 у входа в парк Победы был излюбленным местом для фотосессий горожан. Например, у военной техники любили позировать участники «Русского марша» во время ноябрьских акций.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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