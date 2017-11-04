Екатеринбургские националисты устроили фотосессию на танке и политдискуссию в трамвае (ФОТО)

«Русский марш» на окраине Уралмаша сегодня собрал несколько десятков человек. Колонна националистов прошла по улицам Победы, 40 лет Октября и Кировградской с внушительным сопровождением полиции – три машины ОМОНа и несколько УАЗов.

Финальный митинг «Русского марша» состоялся у памятника танка Т-34 на входе в парке Победы, чему сами активисты, кажется, были несказанно рады. Несколько человек взобрались на танк и с удовольствием позировали фотографам, крича «Слава Руси!» и «Русская революция неизбежна», передает корреспондент РИА «Новый День». К митингу националистов неожиданно присоединилась активистка движения «Артподготовки», признанного экстремистской организацией. Организаторы «Русского марша» на ее появление отреагировали спокойно и дали сказать речь, но внешне поддержки не выражали.

После окончания акции несколько националистов двинулись в центр города на «народный сход» у памятника «Черный тюльпан». Но в итоге на площадь Советской Армии пришло 14 человек. Остальные потерялись где-то по дороге или пошли домой.

Как отмечает корреспондент РИА «Новый день», после митинга несколько участников отправились на остановку общественного транспорта, где затеяли спор о политическом устройстве России. Дискуссия продолжилась в переполненном трамвае, в котором молодые люди горячо обсуждали план революции и на чью сторону должны перейти «ватники» – к националистам или либералам.

Екатеринбург, служба информации

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