В Екатеринбурге отменили «Русский марш» из-за коронавируса

В Екатеринбурге организаторы «Русского марша», который традиционно проходил 4 ноября, в День народного единства, сообщили об отмене мероприятия в этом году. При этом решение они приняли сами, но сослались на гипотетическое давление со стороны властей.

«Такое решение связано с нагнетаемой властями ситуацией со «второй волной» коронавируса. Ближайшее время в Екатеринбурге будет блокироваться проведение всех общественно-политических мероприятий. Власти не будут отказывать напрямую, но будут просить перенести время проведения мероприятие на более позднее, неопределенное время, до «улучшения эпидемиологической обстановки в городе». В целом мы считаем, что подобная политика является частью обширной программы по ограничению прав и свобод человека в РФ», – говорится в заявлении организаторов в группе «Русский марш Урал».

Добавим, что в последние годы мероприятие проходило на Уралмаше и не собирало много участников. В 2019-м их было 50 человек, в 2018-м – 30 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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