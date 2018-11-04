«Путин, лыжи, Магадан»: протестный «Русский марш» в Екатеринбурге собрал всего 30 человек (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня состоялся «Русский марш» – традиционное шествие националистов в День народного единства. Акция стала самой малочисленной за все время существования движения на Среднем Урале. Как передает корреспондент РИА «Новый День», РМ собрал порядка 30 человек с учетом приезжих из других городов Свердловской области, Челябинска, Перми и Тюмени.

Русский марш 2018

Участники прошли привычным маршрутом на Уралмаше: улица Победы – проспект Космонавтов – кинотеатр «Заря». Колонну националистов сопровождали десять полицейских, еще столько же правоохранителей следили за происходящим из патрульных машин, на конечной точке шествия и вовсе стояли три машины ОМОНа.

Впрочем, такие меры предосторожности оказались излишними. Активисты «Русского марша» с флагами и барабаном мирно прошли по улицам, вызывая только любопытство у прохожих. Шествие сопровождалось кричалками вроде «Русские вперед!» и «Слава Руси!». Самой смелой из речевок была: «Путин, лыжи, Магадан».

Дойдя до «Зари», участники встали в кружок и провели импровизированный митинг. На нем неожиданно прозвучало несколько политических заявлений. «Они выкачивают ресурсы и живут собственными интересами, – высказался организатор РМ Максим Вахромов о нынешнем правительстве. – Если мы придем к власти, то будем служить интересам народа». Далее последовал разбор, кто может влиться в ряды «Русского марша». По словам Вахромова, его соратники не поддерживают братоубийственную войну на Донбассе, не делают разницы между православными христианами и неоязычниками и не против других национальностей. «Вот звонили татары и спрашивали, можно ли им прийти на наш «Русский марш». Если они поддерживают нашу идею, не вижу никаких проблем», – отметил Вахромов.

Потом слово взял мужчина, представившийся гражданином Абхазии. Он сказал, что ему нравится идея «Русского марша» и попросил собравшихся не считать народы Кавказа чем-то отдельным от России. «Ты нам младший брат. Россия – это большой медведь. Кто ему друг, тех он обижать не будет», – заявили уральские националисты.

Посовещавшись еще немного и поблагодарив друг друга за участие, митингующие разошлись под пристальным надзором полиции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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