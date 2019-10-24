Ноябрьский «Русский марш» вновь пройдет на Уралмаше

Екатеринбургские националисты в девятый раз проведут «Русский марш» в День народного единства. Как сообщили организаторы, шествие на 4 ноября согласовано с властями.

Традиционно акция пройдет на Уралмаше. Сбор участников объявлен в 12:00 у дома № 96 по ул. Победы. В 13:00 начнется шествие по улице Победы и проспекту Космонавтов, финальной точкой станет сквер у кинотеатра «Заря», где в 14:00 состоится пикет. «Марш пройдет под лозунгом «За национальное достоинство и свободу русского народа». Пришло время проявить личную стойкость и верность Русскому Делу», – говорится на странице движения в «ВКонтакте».

Напомним, прошлогодний «Русский марш» на Уралмаше стал самым малочисленным за все время выступлений националистов в Екатеринбурге. На шествие пришли 30 человек, с учетом приезжих из других городов. Колонну РМ охраняли десятки полицейских и бойцов ОМОН.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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