День народного единства в Екатеринбурге пройдет онлайн: отменяются все шествия, и даже крестный ход

День народного единства, который отмечается 4 ноября, пройдет без массовых мероприятий в Свердловской области. Уличные шествия и концерты отменены из-за коронавирусных ограничений.

«Мероприятия ко Дню народного единства пройдут преимущественно в формате online. Так, запланированы фестивали и проекты, которые будут организованы на интернет-платформах и в социальных сетях. Из очных мероприятий – выставки, не предполагающие одновременного присутствия большого количества людей, и акция волонтеров #МыВместе, которые вручат жителям городов Свердловской области, особенно в этом нуждающимся, подарочные наборы к празднику. Акция будет проведена с соблюдением всех норм безопасности», – сообщили «Новому Дню в региональном оперативном штабе.

Екатеринбургская епархия также отменила традиционный крестный ход в честь праздника Казанской иконы Богородицы. Но православные верующие 4 ноября смогут собраться на праздничные богослужения в храмах.

Ранее «Новый День» писал, что в День народного единства не будет «Русского марша» на Уралмаше. Организаторы сами отказались от проведения шествия, но сослались на гипотетическое давление со стороны властей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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