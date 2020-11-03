В День народного единства Екатеринбург отметит 75-летие Победы

В Екатеринбурге празднование Дня народного единства пройдет в онлайн-формате. Как писал «Новый День», из-за коронавирусных ограничений власти отменили любые шествия и митинги. Центральным культурным событием 4 ноября станет «Ночь искусств», главной темой которой будет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, к акции присоединятся музеи, художественные галереи, дома культуры и библиотеки. Так, в онлайн-программу уральской консерватории, которую можно посмотреть на сайте вуза, вошли мини-фильмы «Наш Бессмертный полк», «Память нашей Победы. Уральская консерватория», «Уральский рабочий» о жизни Свердловской консерватории в годы Великой Отечественной войны». В библиотеке имени Белинского пройдут тематические выставки «Единый народ – сильная Россия», «День народного единства», «Отблески войны в скульптуре Кете Кольвиц и Эрнста Барлаха» и онлайн-программы. Ассоциация музеев Екатеринбурга представит онлайн-проект «Был месяц май / до Рейхстага – 500 метров!». В городском Доме музыки на концерте «Музыка Победы» струнный квартет Creativ-Quartet исполнит военные мелодии и песни советских композиторов о войне. Также завтра в аэропорту Кольцово (терминал А) откроется фотовыставка «Россия. Полет через века».

Традиционный «Большой этнографический диктант» в этом году проходит онлайн с 3 по 8 ноября. Но отдельные участники могут посетить парк «Россия – моя история», который в прошлом году был основной площадкой проведения мероприятия. Там установлен тачскрин, и желающие смогут написать этнодиктант по одному.

Кроме того, в День народного единства волонтеры планируют раздавать пожилым людям подарочные продуктовые наборы и брендированные маски.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.20

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