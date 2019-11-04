«Каждый должен собрать отряд»: организаторы «Русского марша» придумали, как увеличить число сторонников (ФОТО)

В Екатеринбурге в День народного единства прошла единственная политическая акция – «Русский марш» на Уралмаше. Шествие собрало около 50 человек, немногим больше, чем в прошлом году. Что нисколько не смутило организаторов. «То, что нас мало собирается – не показатель. Наш народ великий, и мы не будем терпеть тиранию», – заявил постоянный активист РМ Максим Вахромов.

Националисты прошли привычным маршрутом по улице Победы и проспекту Космонавтов до кинотеатра «Заря». Колонну сопровождали полицейские, которых, к слову, было немного. За шествием следила одна патрульная машина и с десяток людей в форме. В этом году сотрудники ГИБДД даже не стали перекрывать движение по пути «Русского марша» – на перекрестках демонстранты дожидались зеленого сигнала светофора вместе с обычными прохожими.

Кричалки тоже не отличались новизной. Самыми популярными были «Путин, лыжи, Магадан» и «Долой оккупацию – свободу русской нации». Один из участников вместе с флагом нес портрет генерала Владимира Квачкова, который был осужден по экстремистским статьям УК РФ. В финальной точке шествия состоялся импровизированный митинг, где прозвучали призывы к объединению и критика в адрес власти.

Так, активист из Нижнего Тагила предложил каждому участнику сегодняшнего марша «создать отряд единомышленников, чтобы по зову трубы встать и пойти». Куда пойти, он не уточнил, но следующий оратор заявил, что «сейчас в Кремле сидят враги, как и в 1612 году, когда Москву захватили поляки». Полицейские наблюдали за происходящим безучастно. Митинг продлился около 20 минут, после чего участники мирно разошлись.

Добавим, что в центре Екатеринбурга сегодня проходили официальные праздничные митинги. На площади Труда собрались бюджетники, волонтеры, представители парламентских партий, которых поздравляли с праздником мэр Александр Высокинский и вице-губернатор Сергей Бидонько. В другой части города прошел традиционный крестный ход верующих, отмечающих праздник Казанской иконы Божьей Матери. Православное шествие собрало несколько тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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