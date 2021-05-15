Екатеринбург за неделю побил два температурных рекорда

Майская тридцатиградусная жара в Екатеринбурге бьет рекорды. По данным уральских метеорологов, на этой неделе в мегаполисе зафиксировано два суточных максимума температуры воздуха: 13 мая было +29,3 градуса, что на 0,1 градуса выше прежнего суточного максимума 1974 года, и 14 мая днем было +30,9 градуса, что на 0,6 градуса выше прежних +30,3 в 2014 году.

Сегодня в Екатеринбурге солнечно, а температура воздуха уже повысилась до 31 градуса тепла. Завтра в городе будет ещё жарче, синоптики прогнозируют +33 в дневное время.

«Сухая жаркая погода ведет к иссушению почвы, угнетает рост сельскохозяйственных культур, ведет к росту пожарной опасности. На следующей неделе кое-где (в основном на севере Свердловской области и Пермского края) пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, жара спадет на 5-8 градусов, ночью 18-19 мая ожидается 9-14 градусов, днем 21-26 градусов», – сообщила главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.21

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