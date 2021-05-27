Аномалия: на Урале в мае покраснели яблоки – на несколько месяцев раньше срока (ФОТО)

В Екатеринбурге на яблонях в мае покраснели плоды. По словам специалистов-селекционеров, такого раньше никогда не было. В этом году из-за аномально жаркой весны плоды завязались почти на всех яблонях и грушах, но красные яблоки можно назвать почти аномалией.

Красные яблоки появились на деревьях на улице Татищева. В прошлые годы плоды созревали здесь ближе к осени. А сейчас яблоки покраснели почти сразу после того, как деревья отцвели. С некоторых завязей еще даже не отпали лепестки.

«Мы живем рядом. Обычно яблоки краснеют ближе к осени. А в этом году они выросли мелкие и сразу красные», – рассказали «Новому Дню» екатеринбуржцы.

На Свердловской селекционной станции садоводства очень удивились, услышав про красные яблоки в мае. «Может быть, это прошлогодние плоды?» – несколько раз уточнили специалисты. Услышав, что плоды свежие, сотрудники подтвердили: красные яблоки на Урале в мае – это очень странно и нехарактерно.

«У нас на станции на деревьях тоже уже завязались маленькие плоды и на яблонях, и на грушах. Обычно они появляются не раньше июня-июля, в этом году в связи с аномально теплым маем все происходит раньше, – прокомментировали сотрудники селекционной станции. – Что касается красных яблок, можно предположить, что это такой сорт – яблоки, которые сразу появляются красными».

Напомним, жара в Екатеринбурге длилась почти месяц. С начала мая столбики термометров днем редко опускались ниже +30 градусов. За это время успели отцвести яблони, черемухи, сирень, появился тополиный пух. В ближайшее время жары синоптики не обещают, но к выходным должно потеплеть до +28...+29 градусов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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