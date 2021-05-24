Тополиный пух и май – в Екатеринбурге уже летает «летний снег» (ФОТО)

В Екатеринбурге из-за аномальной жары тополиный пух появился на месяц раньше. Уже сейчас в некоторых районах города жители замечают упавшие кисточки с семенами дерева. В ближайшие дни пуха станет еще больше.

Уральские синоптики отмечают, что вторая декада мая 2021 года стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений в городе. Средняя температура десятидневки в Екатеринбурге немного превысила 21 градус тепла. Жаркая и сухая погода сохранится до конца месяца. Поэтому ранее нашествие тополиного пуха может сильно осложнить работу пожарным.

Особую опасность представляет тополиный пух, который скапливается во дворах, возле зданий и автопарковок. Любой непотушенный окурок или спичка могут спровоцировать возгорание, так как тополиный пух горит как порох. Каждый год сотрудники МЧС призывают жителей соблюдать пожарную безопасность.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 24.05.21

МЧС объявило штормовое предупреждение: +37 и грозы с ураганным ветром. / УрФУ разрешили устроить очный выпускной: будет концерт с хедлайнером. / Питерские застройщики вдохновились ЖК Forum City (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»