В Свердловской области депутат-единоросс арестован по подозрению в убийстве

Депутат Артемовской городской думы Геннадий Виноградов вместе с сыном задержан по подозрению в убийстве местного жителя, совершенном в 2000-х годах. По решению Березовского городского суда оба фигуранта на время следствия помещены под арест на два месяца.

63-летний Геннадий Виноградов работает егерем в Артемовском обществе охотников и рыболовов, в городскую думу был избран на довыборах в 2018 году от партии «Единая Россия». В 2021 году он зарегистрирован участником муниципальных партийных праймериз для выборов нового состава Артемовской думы в сентябре. Но с учётом ареста депутата оргкомитет СРО ЕР поднимет вопрос о снятии Виноградова с предварительного голосования.

«Наша позиция в таких случаях принципиальная: членство в партии приостановлено до решения суда. Мы будем следить за развитием ситуации и, в зависимости от решения суда, предпримем дальнейшие действия», – прокомментировал лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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