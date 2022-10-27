Бывший единоросс получил 15 лет за убийства и создание банды в 90-х

Свердловский областной суд вынес приговор по делу Геннадия и Романа Виноградовых, отца и сына, обвиняемых в убийствах и бандитизме на территории Артемовского района. До ареста 64-летний Геннадий Виноградов работал егерем, а в 2018 году был избран депутатом городской думы Артемовского от партии «Единая Россия».

Руководствуясь обвинительным вердиктом присяжных, суд признал Геннадия Виноградова виновным в руководстве вооруженной бандой, которая действовала с 1992 года по май 2021 года. Было доказано, что Виноградов виновен в убийстве двух бизнесменов – Коростелева и Ветлугина и в покушении на еще двух человек – Сорокина и Гольцева. Нападение произошло в мае 1994 года на территории Красногвардейского водохранилища. Геннадий Виноградов также признан виновным в незаконном обороте оружия, в подстрекательстве к даче ложных показаний свидетелями в суде, в покушении на мошенничество и в мошенничестве в сфере страхования.

При этом Виноградов-старший был оправдан в деле об убийстве бизнесмена Буксина в сентябре 2003 года. Виновным в этом преступлении признали его сына, Романа Виноградова. Обоих подсудимых также оправдали по делу покушения на редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева в марте 2017 года.

«С применением норм права, существовавших в период совершения преступлений, Геннадию Виноградову суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Кроме того он обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. По преступлениям, касающимся подстрекательства к даче заведомо ложных показаний и мошенничества в сфере страхования, истек срок привлечения к уголовной ответственности», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Роман Виноградов также был признан виновным, помимо убийства, в незаконном обороте огнестрельного оружия. Он приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и должен заплатить штраф в 50 тысяч рублей. Также Виноградов-младший обязан выплатить компенсацию морального вреда брату Буксина в размере 500 тысяч рублей.

Оба подсудимых были взяты под стражу в зале суда. Приговор суда может быть обжалован сторонами только по процессуальным основаниям, поскольку вердикт коллегии присяжных пересмотру не подлежит.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»