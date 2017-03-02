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Екатеринбург

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Публикации за 02.03.17

На Среднем Урале к дому депутата подбросили боевую гранату

На Среднем Урале к дому депутата подбросили боевую гранату

В Свердловской области полиция ведет проверку по факту инцидента возле частного дома депутата Артемовской городской думы Агзама Шарафиева. К воротам жилища народного избранника, который является еще и редактором газеты «Егоршинские вести», неизвестные сегодня подбросили боевую гранату.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по словам депутата, взрывное устройство он обнаружил около ворот в полиэтиленовом пакете. Шарафиеву из-за этого пришлось отложить рабочие планы, на место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые создали зону безопасности. Прибывшие саперы сказали, сообщает депутат, что граната, скорее всего, боевая. Причем у нее не было чеки. Взрывное устройство находилось в стеклянной емкости, и должно было сработать при открытии ворот.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области к настоящему моменту подтвердила, что на месте работала следственно-оперативная группа территориального ОВД. По факту инцидента проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

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