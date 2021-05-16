В Екатеринбурге горит СНТ «Луч», огонь уже уничтожил 13 садовых домов

В Екатеринбурге снова горят коллективные сады. Сегодня в 15:40 поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе «Луч» на пятом километре Чусовского тракта. Огонь быстро распространился в плотной застройке. В данный момент горят 13 садовых домов и надворные постройки, площадь пожара уже увеличилась до 1400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Тушение пожара сильно осложняет жаркая погода и порывы ветра. МЧС стягивает силы, на месте организован штаб пожаротушения. С огнём борются уже полсотни пожарных, для подачи воды проложены две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью в километр.

Напомним, вчера вечером на улице Учителей сгорели пилорама, 16 садовых домов и два гаража. Пожарным понадобилось пять часов, чтобы локализовать и ликвидировать открытый огонь, полностью пожар был потушен только сегодня утром.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.05.21

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