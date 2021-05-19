УМВД: к пожару, в котором сгорело 12 домов, могут быть причастны дети 4-6 лет

Полиция Екатеринбурга располагает сведениями, что к пожару в СНТ «Луч», где 16 мая сгорели 12 частных домов и еще два были сильно повреждены, могут быть причастны дети дошкольного возраста.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, непосредственно перед пожаром местные жители видели, как в заброшенный дом, с которого началось возгорание, зашли несколько детей примерно 4-6 лет. Дошкольников нашли и опросили. Дети подтвердили, что действительно играли в «заброшке». Их причастность к пожару устанавливается. Проверка продолжается.

Напомним, пожар в СНТ «Луч» начался 16 мая в 15:40. Огонь быстро распространился в плотной застройке. Тушение пожара сильно осложнила жаркая погода и порывы ветра. МЧС стянула на место дополнительные силы, на месте был организован штаб пожаротушения. Для подачи воды были проложены две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью в километр. Потушить пожар удалось только к ночи. Всего для борьбы с огнем привлекались 69 пожарных и 23 машины.

В полиции напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима установлены штрафы: для граждан – в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тыс. рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

В квартире пенсионерки нашли 37 кошек (ФОТО). / Проспект Ленина в Екатеринбурге превратился в Гарлем (ФОТО). / В Екатеринбурге возобновляет работу визовый центр Италии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»