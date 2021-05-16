Пожар в коллективном саду «Луч» потушен (ФОТО)

Спустя шесть часов пожарным подразделениям удалось справиться с открытым огнём на территории СНТ «Луч» в Екатеринбурге. Общая площадь пожара составила 1300 квадратных метров, сгорели 13 садовых домов и надворные постройки. Остальные жилища в коллективном саду уцелели. Пострадавших в ЧП нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас на месте проводится проливка и разбор сгоревших домов. К тушению пожара привлекались 69 пожарных и 23 машины. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, сообщение о пожаре в СНТ поступило сегодня днём в 15:40. Из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды огонь быстро распространился по плотной застройке – сначала загорелись шесть домов, затем ещё семь. Почти 2,5 часа пожарным потребовалось, чтобы локализовать возгорание. Для подачи воды были протянуты две магистрали длиной в 1 километр к ближайшему водоему.

Накануне сильный пожар случился в коллективном саду на улице Учителей. Там сгорели 16 садовых домов, два гаража и пилорама.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.05.21

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