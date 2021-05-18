После пожара в коллективном саду найдено тело

Сегодня в СНТ «Визовец-5» на Чусовском тракте сгорели два частных жилых дома и надворные постройки. Площадь пожара составила 200 кв. м. К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, при проливке и разборке сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело погибшего.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что информация об обнаружении погибшего человека в ходе тушения пожара в СНТ поступила в следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Следователь выехал на место происшествия. Более подробная информация будет несколько позднее.

Напомним, в Свердловской области уже почти две недели стоит жаркая сухая погода. На всей территории региона объявлен противопожарный режим. Запрещено посещать леса и разжигать костры.

Как сообщал «Новый День», в выходные в коллективных садах Екатеринбурга произошло два крупных пожара. Один, общей площадью 2000 кв. м, вспыхнул вечером 15 июня в Пионерском поселке, сгорело 16 домов в ближайшем коллективном саду. Второй – на территории СНТ «Луч» в Екатеринбурге. Общая площадь пожара составила 1300 квадратных метров, сгорело 13 садовых домов и надворные постройки, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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