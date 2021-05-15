Пожар в Пионерском распространился на 2000 кв метров, спасатели работают в дыхательных аппаратах (ФОТО)

В Екатеринбурге пожар на улице Учителей продолжает усиливаться: площадь возросла с 1500 до 2000 квадратных метров. По-прежнему существует угроза распространения огня на газовую котельную и административные постройки.

«В связи с высокой температурой и плотным задымлением пожарные работают в дыхательных аппаратах, – сообщает Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области. – Для защиты гаражных боксов пожарные с помощью бензореза вскрывают ворота гаражей».

Напомним, пожар на Учителей вспыхнул в восьмом часу вечера. Сначала площадь составляла 300 квадратных метров, но из-за жары и плотной застройки огонь быстро распространяется. Горят коллективные сады, сейчас – ещё и гаражи. В тушении задействованы 24 единицы пожарно-спасательной техники, 57 человек личного состава.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 15.05.21

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