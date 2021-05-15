Крупный пожар в Пионерском локализован. Прокуратура выясняет количество погорельцев

Пожарным удалось локализовать крупный пожар на улице Учителей в Екатеринбурге. В полночь общая площадь распространения огня достигла 2500 квадратных метров. По данным регионального управления МЧС, пожар уничтожил 16 строений в коллективных садах, 2 гаражных бокса и пилораму. На месте продолжают работать 24 единицы пожарно-спасательной техники, 60 человек личного состава.

Причины возгорания пока неизвестны. Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку в связи с пожаром. В частности, надзорное ведомство запросило данные о количестве граждан, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в сгоревших садовых постройках. Будет дана оценка соблюдению жилищных прав граждан, чьи дома были уничтожены огнем – в том числе в части обеспечения их маневренным жильем, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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