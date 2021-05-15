Вечером в спальном районе возник крупный пожар. Горят жилые дома

Сегодня в 19:49 местного времени в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на улице Учителей в Пионерском поселке.

В пресс-службе ГУ МЧС «Новому Дню» сообщили, что предварительно на площади 300 кв. м горят строительные материалы на открытой площадке и административное здание. Существует угроза взрыва и распространения огня на соседние строения. Информации о пострадавших не поступало. Есть информация, что в здании находятся газовые баллоны. Пожарные прилагают все усилия для локализации пожара.

По состоянию на 21:01 к месту пожара едут дополнительные силы и средства пожарной охраны. Горит пилорама, огонь перекинулся на жилые дома находящегося рядом садового товарищества. Площадь пожара предварительно составляет 1500 кв. м. Существует угроза распространения на коллективные сады, административные здания и газовую котельную. Тушение пожара осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.05.21

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