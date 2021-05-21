После крупного пожара на Учителей без жилья остались две семьи

В администрацию Орджоникидзевского района обратились погорельцы, оставшиеся без жилья после крупного пожара в Пионерском микрорайоне в минувшую субботу. Огонь уничтожил пилораму на улице Учителей, два гаражных бокса, а также 16 домов в ближайшем коллективномх саду «Горноспасатель». Пожарные смогли ликвидировать возгорание только к утру следующего дня.

«После пожара обратилось две семьи из 4 и 9 человек. В настоящее время проводится работа с обратившимися, разъяснен порядок и перечень необходимых документов для предоставления им жилья из маневренного фонда», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что расследование причин пожара находится на контроле прокуратуры. Надзорный орган также запрашивал данные о количестве граждан, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в сгоревших садовых постройках.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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