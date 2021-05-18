Новые подробности: на пожаре в СНТ «Визовец-5» погибла супружеская пара

По уточненным данным, сегодня во время тушения пожара в СНТ «Визовец-5» был обнаружен не один, а двое погибших. Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователь СКР вместе с сотрудниками МЧС и полиции выясняют все обстоятельства трагедии, проводятся опросы местных жителей, будут проведены необходимые экспертизы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил, что выезжавшие на место сотрудники полиции уже установили личности погибших. Это пожилая супружеская пара, Антонина и Леонид Батаковы, 1934 и 1935 г.р. Осенью и зимой они обычно жили на улице Крауля в Екатеринбурге, а в коллективном саду – с мая по октябрь. Их тела сильно были повреждены огнём. По имеющимся данным, ЧП не связано с криминалом.

Напомним, сегодня в СНТ «Визовец-5» на Чусовском тракте сгорели два частных жилых дома и надворные постройки. Площадь пожара составила 200 кв. м. К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв. Сначала при проливке и разборке сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело одного погибшего.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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