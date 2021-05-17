В Екатеринбурге загорелись сразу три жилых дома

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга горят сразу три деревянных дома.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в 13:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Орловская, 35. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 6 минут. На месте было установлено, что горят три частных деревянных жилых дома, а не один. Быстрому распространению огня способствует жаркая погода, порывистый ветер и плотная застройка в районе пожара. Пожарные принимают все меры для локализации огня. Информации о пострадавших не поступало.

Добавим, что за минувшие жаркие выходные, с 15 по 17 мая, в Свердловской области произошло 212 пожаров, из них 38 – в жилом секторе. Большая часть пожаров возникла из-за неосторожного обращения с огнем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

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