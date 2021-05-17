Крупный пожар в Екатеринбурге локализован (ФОТО)

В 15:31 пожарные локализовали возгорание на ул. Орловской. Площадь пожара составляет 600 кв. м. Из-за сильной задымленности пожарным приходится работать в дыхательных аппаратах.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, на месте пожара работают пять звеньев газодымозащитной службы. Для мониторинга обстановки задействован беспилотник. Принимаются все меры для ликвидации открытого горения. В тушении задействованы 13 единиц пожарной техники и 52 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в 13:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Орловская, 35. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 6 минут. На месте было установлено, что горят три частных деревянных жилых дома, а не один. Быстрому распространению огня способствовала жаркая погода, порывистый ветер и плотная застройка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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